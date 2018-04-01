;
Yol Durumu
  1. Galatasaray 2 - Trabzonspor 1

'dan skorboard tepkisi!

, maçının ardından yaşanan skorboard skandalı ile ilgili tepki gösterdi

Trabzonspordan skorboard tepkisi!

konu ile ilgili olarak "Bu akşam ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığımız karşılaşmanın ardından stadyumdaki skorbordda yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini herkes gibi biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz: Hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla; hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap beklediğimizi belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz" açıklamasında bulundu.

GALATASARAY'DAN CEVAP GELDİ

Galatasaray'dan yapılan açıklamda "Bugün oynanan Galatasaray -Trabzonspor maçı sonrası stadyumdaki skorboard aracılığıyla yapılan yayın tamamen müze ile ilgili gereksiz bir tanıtım yazısıdır. Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır.

Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır. Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor camiası ve spor kamuoyuna samimiyetle bildiririz" denildi

Etiketler: , ,
  • 01 Nisan 2018, Pazar 22:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar