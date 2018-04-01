Galatasaray 2 - Trabzonspor 1

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar büyük bölümünü üstün götürdüğü mücadeleyi 2-1 kazandı.

İLK YARI

Trabzon'daki maçta Galatasaray 2-1 kaybetmişti. Fatih Terim'in ekibi coşkulu başladığı ilk yarıda 7. dakikada Sofiano Feghouli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mariano'nun bu golde büyük katkısı vardı. İlk devrede büyük fırsatlar yakalayan ev sahibi takım, bunları değerlendiremedi ve ilk 45 dakika 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle bitti.

İKİNCİ YARI

İkinci yarıda Trabzonspor'un daha hareketli olduğu görüldü. Yusuf Yazıcı'nın etkili bir şutunda Muslera başarılı bir kurtarışa imza attı. Dakikalar 60'ı gösterirken Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Okay Yokuşlu'yu hataya zorladı. Yıldız golcü kazandığı topu güzel bir dokunuşla filelere gönderdi: 2-0. 90+1'de Kucka orta sahadan sahalarda ender görülecek bir gol kaydetti.

GALATASARAY LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Galatasaray bu skorla 57 puana yükseldi ve haftayı lider kapadı. Trabzonspor ise 42 puanda kaldı. Cim Bom, ligde bir sonraki maçını Gençlerbirliği deplasmanında oynayacak. Bordo-mavililer ise evlerinde Kayserispor'u ağırlayacak.

GALATASARAY'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynadığı Fenerbahçe mücadelesinde sahaya çıktığı ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe maçında sahaya sürdüğü Fernando'yu kart cezasından dolayı ilk 11'e alamazken yerine Ryan Donk'a görev verdi. Terim ayrıca, Fenerbahçe mücadelesinde sağ bekte forma giyen Martin Linnes'in yerine Mariano'yu Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis ilk 11'i ile çıktı.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÇALIMBAY, İKİ İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise takımının Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor maçında görev verdiği Onazi'nin cezalı olmasından ötürü bu futbolcunun yerine Okay'ı orta sahaya çekerek, stoperde Hubocan'a şans verdi. Çalımbay ayrıca, Olcay Şahan'ı da 4 maçın ardından yedek kulübesine gönderirken, bu oyuncunun yerine Abdülkadir Ömür'ü sahaya sürdü. Bordo mavililer sahaya; Onur, Pereira, Hubocan, Uğur, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Burak ilk 11'i ile çıktı.

TÜRK TELEKOM STADI KAPALI GİŞE

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 27'nci hafta mücadelesinde maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nda boş tribün kalmadı. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan koltukların tamamını satın alırken, bordo mavili taraftarlar da yine kendilerine ayrılan deplasman tribününü hınca hınç doldurdu.

U21'DE KAZANAN TRABZONSPOR

Galatasaray ile Trabzonspor arasında U21 Ligi'nde oynanan mücadelede kazanan taraf deplasmanda 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu.