Ahmet Çakar "Yaptığınız iş, iş değildir"
Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup etti. Galatasaray tribünlerinden Trabzonspor aleyhine söylenen sözleri SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, özel bir televizyon kanalında değerlendirdi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında Trabozonspor'u 2-1 mağlup ederken, maç boyunca Galatasaray tribünlerinden Trabzonspor takımı aleyhinde söylenen birtakım sözler gündeme oturdu. SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar da özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında sarı kırmızılı tribünlerden Trabzonspor aleyhine gelen ifadeleri sert sözlerle eleştirdi.
İşte Ahmet Çakar'ın o açıklamaları:
Etiketler: ahmet çakar , Spor Toto Süper Ligi , Olcay Şahan , Galatasaray , Trabzonspor , Türkiye
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.