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"Yaptığınız iş, iş değildir"

'nin 27. haftasında , 'u evinde 2-1 mağlup etti. Galatasaray tribünlerinden Trabzonspor aleyhine söylenen sözleri SABAH Spor yazarı , özel bir televizyon kanalında değerlendirdi.


, 'nin 27. haftasında Trabozonspor'u 2-1 mağlup ederken, maç boyunca Galatasaray tribünlerinden takımı aleyhinde söylenen birtakım sözler gündeme oturdu. SABAH Spor'un usta yazarı da özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında sarı kırmızılı tribünlerden Trabzonspor aleyhine gelen ifadeleri sert sözlerle eleştirdi.

İşte Ahmet Çakar'ın o açıklamaları:
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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 04:23
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