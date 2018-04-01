Talisca'dan sevgilerle
8’de 8 parolasıyla yola çıkan Siyah-Beyazlılar, ligde kalma müacdelesi veren rakibi önünde 29. dakikada Talisca’nın harika golüyle sonuca gitti. Beşiktaş böylece maç fazlasıyla da olsa lider Galatasaray’la arasındaki farkı 1 puana indirdi
SOL AYAĞIYLA KÖŞEYE HARİKA VURDU
24. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Haydar kornere çeldi. 29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruş ağlara gitti: 1-0. 40. dakikada Atiba'nın hatasında topu kapan Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
TALİSCA MUTLAK FIRSATI HARCADI
42. dakikada Negredo'nun pasında topla buluşan Talisca'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı ve Beşiktaş mutlak bir golden oldu. İlk yarı 1-0 sona erdi. 64. dakikada Fernandes'in şutu üstten az farkla auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince Beşiktaş üç puanın sahibi oldu.
TAM BİR FÜZE YOLLADI
Talısca sağ çaprazdan Alanyaspor kalesine adeta bir füze yolladı ve golünü attı.
ZİRVE TAKİBİNE DEVAM
Maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselen Beşiktaş zirve takibini sürdürürken, gözünü bugün rakiplerinin oynayacağı maçlara dikti. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray ve Başakşehir'in puan kaybını bekleyecek.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Talısca attığı golün ardından tribünlere koştu ve sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı.
Etiketler: Talisca , Beşiktaş , Galatasaray , Alanyaspor , Başakşehir , Negredo , Kartal
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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