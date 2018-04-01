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Yol Durumu
  1. İkinci gol gelmeyince
  2. Santra ile birlikte hücum emri!

'dan sevgilerle

8’de 8 parolasıyla yola çıkan Siyah-Beyazlılar, ligde kalma müacdelesi veren rakibi önünde 29. dakikada ’nın harika golüyle sonuca gitti. böylece maç fazlasıyla da olsa lider ’la arasındaki farkı 1 puana indirdi

Taliscadan sevgilerle
Kartal 1 attı, 3 aldı... Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi. Siyah-Beyazlılar böylece maç fazlasıyla lider Galatasaray'la farkı 1'e indirdi. 9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mbilla'nın şutunda topu Fabri kornere çeldi. 22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan'ın yerden içeriye verdiği topu kaleci Haydar oyun alanı içine uzaklaştırdı.

SOL AYAĞIYLA KÖŞEYE HARİKA VURDU
24. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Haydar kornere çeldi. 29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruş ağlara gitti: 1-0. 40. dakikada Atiba'nın hatasında topu kapan Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

TALİSCA MUTLAK FIRSATI HARCADI
42. dakikada Negredo'nun pasında topla buluşan Talisca'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı ve mutlak bir golden oldu. İlk yarı 1-0 sona erdi. 64. dakikada Fernandes'in şutu üstten az farkla auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince Beşiktaş üç puanın sahibi oldu.

TAM BİR FÜZE YOLLADI



Talısca sağ çaprazdan kalesine adeta bir füze yolladı ve golünü attı.

ZİRVE TAKİBİNE DEVAM
Maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselen Beşiktaş zirve takibini sürdürürken, gözünü bugün rakiplerinin oynayacağı maçlara dikti. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray ve Başakşehir'in puan kaybını bekleyecek.



BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Talısca attığı golün ardından tribünlere koştu ve sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı.
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