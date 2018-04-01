Hakemler bizi kolluyor!
Şenol Güneş, 4 oyuncusunun sarı kart görmesini böyle yorumları:“Biz kollanıyoruz! Hakemler bizi kolluyor! Alanya maçında 4 orta saha oyuncumuza kart gösterildi"
KARTLAR HIZIMIZI AZALTTI
Şenol hoca, "İlk yarıda oldukça başarılıydık, etkili hücumlar yaptık ancak gole çeviremedik. İkinci yarıda fiziksel düşüş de oldu. Gördüğümüz sarı kartlar pozisyon zenginliğimizi azalttı" diye konuştu.
LOVE ETKİLENMESİN DİYE...
Vagner Love'ı Aytemiz Alanyaspor'dan geldiği için psikolojik olarak etkilenmemesi nedeniyle ilk 11'de sahaya sürmediğini ifade eden tecrübeli hoca, "Lens ise çok gayretli ama etkili değildi" diyerek sözlerini sürdürdü.
TALİSCA'NIN EKSİKLERİ VAR
Talısca'ya da değinen Şenol hoca, "Milli Takım'a gidip geldi, ne kadar etkilendi bilmiyorum... Eksikleri var... Eksiklerini bir tarafa koyup yeteneğini ayrı bir yere koymalıyız. Çalışmaya devam etmeli" ifadelerini kullandı.
DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ
Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Tolgay Arslan, "İyi bir maç çıkardık. İlk yarıda fark yapabilirdik. Aytemiz Alanyaspor iyi bir takım. İkinci yarıda kötü oynadık. Daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.
GÖKHAN TÖRE 682 GÜN SONRA
Siyah-beyazlılar'da Gökhan Töre, 682 gün sonra Beşiktaş formasıyla kadroda tercih edildi. Yıldız oyuncu, 2015-2016 sezonun son haftasında Konya ile 18 Mayıs 2016'da oynanan maçta yedek başlayıp 59. dakikada oyuna girmişti.
YENİLMEZLİK SERİSİNİ 40 MAÇA ÇIKARDI
Beşiktaş, ligde evinde 40 maçtır kaybetmiyor. Beşiktaş, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisine sahip. Evindeki son 7 maçını kazanan Kartal'ın 40 maçta 33 galibiyeti var.
Etiketler: Şenol Güneş , milli takım , Talisca , hakemler , Beşiktaş
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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