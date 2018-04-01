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taraftarından 'e destek

'nın köklü kulübü 'te taraftarlar, İsrail'in 17 li sivili öldürmesi üzerine bugün oynanan Ross County maçında tribünlerde Filistin bayrakları açtı. İsrail'i Filistin bayraklarıyla protesto eden İskoç taraftarlar Müslümanların takdirini kazandı.

Celtic taraftarından Filistine destek

Ligi'nde oynanan -Ross County maçında ev sahibi takımın taraftarları bayrakları açtı. İsrail'in 17 sivili şehit etmesine kayıtsız kalmayan İskoç taraftarlar, Filistin lehine sloganlar attı.

Celticlilerin bu hamlesi Müslümanların takdirini kazanırken Türkiye'deki futbolseverler de İskoç ekibinin sosyal medya hesabına 'teşekkür' mesajları attı.

Celtic-Ross County maçından görüntüler;



ABD'nin 'Kudüs' kararına da tepki göstermişlerdi
Celtic taraftarı, 10 Aralık 2017'de oynanan Hibernian maçı öncesinde de Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in başkenti 'tür" söylemini açtıkları pankartlarla protesto etmiş ve "Kudüs Filistin'indir" sloganları atmıştı.

Celtic taraftarının Filistin'e destek vermesinin nedenini yeşil beyazlı taraftarlardan McDade şöyle anlatmıştı;
Celtic taraftarları tarihleri boyunca tiranlığa ve baskıya karşı durmuştur. Glasgow'un doğusunda fakir göçmenler tarafından kurulan bir kulübüz. Özellikle 60'larda İrlanda'ya benzer sorunlar yaşanan Güney Afrika ve Filistin'e karşı kulüpte ve taraftarda aidiyet ve duyarlılık oluştu.

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  • 01 Nisan 2018, Pazar 16:35
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