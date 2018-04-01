Fener tek yürek

Fenerbahçe moral yemeğinde bir araya geldi. Kandilli'de bulunan bir restaurantta gerçekleştirilen organizasyona Asbaşkanlar Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu ile teknik direktör Aykut Kocaman, teknik heyet ve futbolcular katıldı.
FB TV'ye bir açıklama yapan Neustadter, "Böyle yemekler takımın birlikteliği için her zaman güzeldir ve önemlidir. Kendi hayatımızdan ve ailelerimizden bahsediyoruz" dedi.
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