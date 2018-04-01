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Fener tek yürek

F.Bahçe, maçı öncesi moral yemeğinde buluştu... Yemeğe yöneticiler ve da katıldı

Fener tek yürek
Fenerbahçe moral yemeğinde bir araya geldi. Kandilli'de bulunan bir restaurantta gerçekleştirilen organizasyona Asbaşkanlar ve ile teknik direktör , teknik heyet ve futbolcular katıldı.



FB TV'ye bir açıklama yapan Neustadter, "Böyle yemekler takımın birlikteliği için her zaman güzeldir ve önemlidir. Kendi hayatımızdan ve ailelerimizden bahsediyoruz" dedi.
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