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Avrupa için saldıracak

Son 3 maçını kazanan ve deplasmanda 8 haftadır kaybetmeyen , G.Saray engelini de aşmak istiyor

Avrupa için saldıracak
Süper Lig'de 5. sırada bulunan Trabzonspor, lider 'ı deplasmanda yenerek Avrupa iddiasını sürdürme peşinde. Milli takım kampından sakat dönen Okay Yokuşlu'nun da ilk 11'de başlayacağı karşılaşma öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, geçtiğimiz haftaki karşılaşmadan sadece bir ismi değiştirecek. Kart cezalısı olan Onazi'nin yerine Okay'ı orta sahaya çekecek olan tecrübeli teknik adam, stoperde ise tekrar Tomas Hubocan'a görev verecek. 'da kart cezalısı olan Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Esteban, Durica, Castillo ile Bero bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Okay ise sahada olacak.

TRABZON HER ZAMAN 3 PUAN İÇİN OYNAR
Trabzon'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında kazanmak için savaşacaklarını söyledi.

AVRUPA İÇİN
Genç yıldız, "Trabzonspor, her maçı kazanmak için oynar. 90 dakika boyunca mücadele edeceğiz. Avrupa için 3 puanı almalıyız" ifadelerini kullandı.



TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI
Bugün G.Saray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'u dün İstanbul'da coşkulu taraftar grubu karşıladı... Bordo-Mavili taraftarlar, futbolcularla bol bol selfie çektirdi.

FIRTINA'DA 5 OYUNCU KART SINIRINDA
Trabzon'da bugün forma giyecek 5 oyuncu sarı kart sınırında. Onur, Mustafa, Okay, Olcay ve N'Doye G.Saray maçında kart görürse Kayseri maçında oynamayacaklar.
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