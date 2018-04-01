Avrupa için saldıracak

Süper Lig'de 5. sırada bulunan Trabzonspor, lider Galatasaray'ı deplasmanda yenerek Avrupa iddiasını sürdürme peşinde. Milli takım kampından sakat dönen OkayYokuşlu'nun da ilk 11'de başlayacağı karşılaşma öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, geçtiğimiz haftaki karşılaşmadan sadece bir ismi değiştirecek. Kart cezalısı olan Onazi'nin yerine Okay'ı orta sahaya çekecek olan tecrübeli teknik adam, stoperde ise tekrar Tomas Hubocan'a görev verecek. Trabzonspor'da kart cezalısı olan Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Esteban, Durica,Castillo ile Bero bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Okay ise sahada olacak.
TRABZON HER ZAMAN 3 PUAN İÇİN OYNAR Trabzon'ungenç yıldızı AbdülkadirÖmür, Galatasaraymaçında kazanmak içinsavaşacaklarını söyledi.
AVRUPA İÇİN Genç yıldız, "Trabzonspor,her maçıkazanmak için oynar.90 dakika boyunca mücadeleedeceğiz. Avrupaiçin 3 puanı almalıyız"ifadelerini kullandı.
TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI Bugün G.Saray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'udün İstanbul'da coşkulu taraftar grubu karşıladı...Bordo-Mavili taraftarlar, futbolcularlabol bol selfie çektirdi.
FIRTINA'DA 5 OYUNCU KART SINIRINDA Trabzon'da bugün forma giyecek 5 oyuncu sarı kart sınırında. Onur, Mustafa, Okay, Olcay ve N'Doye G.Saray maçında kart görürse Kayseri maçında oynamayacaklar.
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