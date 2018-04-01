;
Yol Durumu
  1. Avrupa için saldıracak
  2. Antalya nefes aldı

4 köşe Gençler ateşte

Yeni , düşme hattındaki G.Birliği karşısında , Pereira ve Gilberto (2) ile sonuca gitti

Malatya 4 köşe Gençler ateşte
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor düşme hattında yer alan Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Aytaç Kara, Pereira ve Gilberto (2) kaydetti. Başkent ekibinin tek sayısı ise yıldız futbolcusu Sessegnon'dan geldi.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar