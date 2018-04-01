Malatya 4 köşe Gençler ateşte

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor düşme hattında yer alan Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Aytaç Kara, Pereira ve Gilberto (2) kaydetti. Başkent ekibinin tek sayısı ise yıldız futbolcusu Sessegnon'dan geldi.