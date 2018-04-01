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Ağaoğlu Trabzon'da

, Genel Kurul öncesi Trabzon’a gelerek hazırlıklara başladı

Başkan adayı Ağaoğlu Trabzonda
Trabzonspor başkan adaylarından Ahmet Ağaoğlu, gelecek hafta yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi Trabzon'a geldi. Ağaoğlu, Trabzon'da yönetim kurulu listesine son şeklini verecek.

YARIN KONUŞMA YAPACAK
Ağaoğlu'nun pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyerek Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili projelerini anlatacağı öğrenildi.
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