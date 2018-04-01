; 25 / 12 23 / 10 21 / 4 13 / 1 20 / 5 24 / 7 22 / 7 21 / 14 12 / 0 21 / 6 24 / 12 24 / 8 27 / 10 23 / 8 16 / 0 25 / 11 18 / 4 12 / 2 21 / 5 18 / 5 28 / 14 19 / 12 21 / 6 21 / 6 25 / 9 23 / 5 25 / 9 21 / 13 19 / 7 18 / 7 13 / 1 22 / 6 22 / 11 20 / 8 18 / 3 16 / 4 24 / 10 19 / 9 17 / 5 22 / 14 21 / 12 23 / 12 22 / 10 25 / 8 20 / 6 11 / 1 21 / 5 21 / 5 21 / 6 21 / 9 21 / 4 24 / 11 28 / 12 22 / 7 20 / 7 19 / 7 22 / 9 20 / 10 17 / 6 16 / 5 19 / 6 20 / 6 20 / 8 24 / 10 20 / 8 30 / 11 25 / 9 21 / 9 15 / 8 18 / 3 25 / 13 17 / 7 19 / 9 22 / 6 18 / 9 20 / 8 21 / 5 12 / 3 25 / 11 18 / 4 23 / 10 Trabzonspor başkan adaylarından Ahmet Ağaoğlu, gelecek hafta yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi Trabzon'a geldi. Ağaoğlu, Trabzon'da yönetim kurulu listesine son şeklini verecek.
YARIN KONUŞMA YAPACAK
Ağaoğlu'nun pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyerek Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili projelerini anlatacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.