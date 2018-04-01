Trabzonspor başkan adaylarından Ahmet Ağaoğlu, gelecek hafta yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi Trabzon'a geldi. Ağaoğlu, Trabzon'da yönetim kurulu listesine son şeklini verecek.



YARIN KONUŞMA YAPACAK

Ağaoğlu'nun pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyerek Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili projelerini anlatacağı öğrenildi.