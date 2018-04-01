Aslantepe'de dev randevu
Türk Telekom Stadı’nda yüksek tansiyon... Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen lider Galatasaray, Avrupa hesapları yapan Trabzon’u konuk edecek
FERNANDO & ONAZI CEZALI
Trabzonspor ise Avrupa Ligi'ne katılabilmek için Galatasaray deplasmanında galibiyet kovalayacak. G.Saray'da Trabzonspor maçı öncesi Fernando cezalı. Karadeniz ekibinde Durica, Castillo ve Bero sakat. Onazi cezalı.
Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Trabzon maçında takımının en büyük kozu olacak.
Trabzonspor'da Burak Yılmaz, ligde 20 gole imza attı. Derbide takımının en etkili silahı olacak.
Etiketler: türk telekom , süper lig , Burak Yılmaz , Galatasaray , Fernando , Trabzonspor , Karadeniz , Gomis
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.