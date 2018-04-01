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Aslantepe'de dev randevu

Stadı’nda yüksek tansiyon... Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen lider , Avrupa hesapları yapan Trabzon’u konuk edecek

Aslantepede dev randevu
Süper Lig'de dev maç... Lider Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek... Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, son 3 maçta puan alamadığı Trabzon'u bu kez yenmek istiyor.

FERNANDO & ONAZI CEZALI
ise Avrupa Ligi'ne katılabilmek için deplasmanında galibiyet kovalayacak. G.Saray'da Trabzonspor maçı öncesi Fernando cezalı. ekibinde Durica, Castillo ve Bero sakat. Onazi cezalı.



Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi , Trabzon maçında takımının en büyük kozu olacak.



Trabzonspor'da , ligde 20 gole imza attı. Derbide takımının en etkili silahı olacak.
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