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Antalya nefes aldı

evinde ’u Maicon ve Deniz’in golleriyle yenerek 31 puana ulaştı ve kümede kalma yolunda önemli bir adım attı. Bursa ise 33 puanda kaldı

Antalya nefes aldı
Süper Lig'de Antalyaspor evinde Bursaspor'u 2-0 yenerek ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Kırmızı-Beyazlılar 31 puana yükselirken, Bursaspor 33 puanda kaldı. , 30. dakikada öne geçti. Deniz Kadah'ın şutunda top, kaleci Harun Tekin'den döndü. Maicon, önüne düşen topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

ANTALYA BİR İLKİ BAŞARDI
Antalyaspor 72. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Doukara'nın pasında Deniz Kadah düzgün bir vuruşla topu kaleci Harun Tekin'in solundan ağlarla buluşturdu: 2-0. Antalyaspor üstün oynadığı maçtan galip ayrılmayı başardı. Akdeniz ekibi bu sezon bir ilki başardı... Antalyaspor bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanarak taraftarı mutlu etmeyi başladı. Bursaspor ise kritik bir maçtan puansız ayrıldı.
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