Antalya nefes aldı

Süper Lig'de Antalyaspor evinde Bursaspor'u2-0 yenerek ligde kalma yolundaönemli bir adım attı. Kırmızı-Beyazlılar31 puana yükselirken, Bursaspor 33 puandakaldı. Antalyaspor, 30. dakikada öne geçti.Deniz Kadah'ın şutunda top, kaleci HarunTekin'den döndü. Maicon, önüne düşen topuağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
ANTALYA BİR İLKİ BAŞARDI Antalyaspor 72. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Doukara'nın pasında Deniz Kadah düzgün bir vuruşla topu kaleci Harun Tekin'in solundan ağlarla buluşturdu: 2-0. Antalyaspor üstün oynadığı maçtan galip ayrılmayı başardı. Akdeniz ekibi bu sezon bir ilki başardı... Antalyaspor bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanarak taraftarı mutlu etmeyi başladı. Bursaspor ise kritik bir maçtan puansız ayrıldı.
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