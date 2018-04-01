Adnan Polat’a tarihi çağrı

Başkan Mustafa Cengiz, Genel Kurul'da tarihi bir çağrı yaptı. Cengiz, 2011'de ibra edilmeyerek başkanlık koltuğundan indirilen Adnan Polat için, "Bu kırgınlığın gitmesini istiyorum. Adnan başkanımızın da aramıza katılmasını istiyorum. Biz bir araya geldikçe büyürüz" ifadesini kullandı.
KATILIM BÜYÜK OLDUORTALIK ÇOK GERİLDİ Çok gergin bir ortamda geçen genel kurula, kavgalar nedeniyle iki kez ara verildi.
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