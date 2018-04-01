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’a tarihi çağrı

Başkan Cengiz, “’ı aramızda görmek istiyorum” dedi

Adnan Polat’a tarihi çağrı
Başkan , Genel Kurul'da tarihi bir çağrı yaptı. Cengiz, 2011'de ibra edilmeyerek başkanlık koltuğundan indirilen için, "Bu kırgınlığın gitmesini istiyorum. Adnan başkanımızın da aramıza katılmasını istiyorum. Biz bir araya geldikçe büyürüz" ifadesini kullandı.



KATILIM BÜYÜK OLDU ORTALIK ÇOK GERİLDİ
Çok gergin bir ortamda geçen genel kurula, kavgalar nedeniyle iki kez ara verildi.
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