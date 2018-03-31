;
Yol Durumu
  1. İkinci raunt
  2. Altyapıya mega proje

Rodrigues’i ucuza bırakmayız

Rodrigues için teklifler aldıklarını belirten G.Saray Başkanı “Porto’dan bir oyuncu 50 milyon Euro’ya gidebiliyor. Rodrigues’i ucuza bırakmayız “ dedi

Rodrigues’i ucuza bırakmayız
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor'da Ender Bilgin'in konuğu oldu. Birbirinden önemli açıklamalar yapan Başkan Cengiz, takımın yıldızı Garry Rodrigues'e de teklifler geldiğini doğruladı. 27 yaşındaki futbolcuyu teknik heyetin onayını almadan satmayı düşünmediklerini belirten , "İngiltere Preimer Lig'de orta sıralarda yer alan bir takımın sağ beki bile 30 milyon Euro'ya gidiyor. Rodrigues'i ucuza bırakmayız" dedi.

TAŞRA MUAMELESİ...
Porto'dan bir futbolcunun 50 milyon Euro'ya başka bir takıma gidebildiğini ifade eden Başkan Cengiz, "Bize gelince işler değişiyor. Bu yapılan taşra muamelesi. Ancak buna izin vermeyiz" diye konuştu.

NDIAYE İTİRAFI
Devre arasında İngiltere'nin takımına olan Badou Ndiaye'yi satmak istemediklerini belirten Cengiz, "Menajerler aklını çeldi ve transfere son anda onay verdik" dedi.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar