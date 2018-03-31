Rodrigues’i ucuza bırakmayız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor'da Ender Bilgin'in konuğu oldu. Birbirinden önemli açıklamalar yapan Başkan Cengiz, takımın yıldızı Garry Rodrigues'e de teklifler geldiğini doğruladı. 27 yaşındaki futbolcuyu teknik heyetin onayını almadan satmayı düşünmediklerini belirten Mustafa Cengiz, "İngiltere Preimer Lig'de orta sıralarda yer alan bir takımın sağ beki bile 30 milyonEuro'ya gidiyor. Rodrigues'iucuza bırakmayız" dedi.
TAŞRA MUAMELESİ... Porto'dan bir futbolcunun 50milyon Euro'ya başka bir takımagidebildiğini ifade eden BaşkanCengiz, "Bize gelince işlerdeğişiyor. Bu yapılan taşra muamelesi.Ancak buna izin vermeyiz"diye konuştu.
NDIAYE İTİRAFI Devre arasında İngiltere'nin Stoke City takımına transfer olan Badou Ndiaye'yi satmak istemediklerini belirten Cengiz, "Menajerler aklını çeldi ve transfere son anda onay verdik" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.