İkinci raunt

Bugün Galatasaray'da son zamanların en önemli mali genel kurulu yaşanacak... Sarı-Kırmızılı camiada uzun süredir heyecanla beklenen genel kurulda eski başkan Dursun Özbek'in dönemi mali ve idari olarak ibraya sunulacak. Oylamadan çıkacak sonuç sadece bugüne değil kulübün yarınına da etki edecek.



OYLAMA BAŞA BAŞ GEÇECEK

Ocak ayında bir devrime imza atarak Mustafa Cengiz'i başkanlık koltuğuna oturtan üyeler bugün Özbek'e 2. darbeyi vurmayı planlıyor. Oylamanın başa baş geçmesi bekleniyor.



İBRA EDİLİRSE ADAY OLACAK

Özbek ise ibra oylamasından alkının akıyla çıkarak seçimin rövanşını almayı düşünüyor. Özbek ibra olursa büyük ihtimalle Mayıs ayındaki olağanüstü genel kurulda Cengiz'in karşısına rakip olarak çıkacak.



POLAT İÇİN İADE-İ İTİBAR İDDİASI

Öte yandan genel kurul öncesi çarpıcı bir iddia kulisleri sarstı. Bir grup üyenin, eski başkan Adnan Polat için iade-i itibar oylaması yapılması konusunda genel kurul üyelerine teklif sunacağı öne sürülüyor.