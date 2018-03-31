Altyapıya mega proje

Genel Kurul öncesi adeta Türkiye'nin dört bir yanında temaslarda bulunan Yıldırım ve kurmaylarının yaklaşık 2-3 aydır yurt dışında ünlü bir futbol adamıyla görüştüğü, anlaşmanın son aşamaya geldiği bilgisine ulaşıldı. Yıldırım'ın yakın çevresi tarafından "Çılgın bir proje" olarak tarif edilen modelle ilgili olarak önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir açıklama yapılacağı öğrenildi. Altyapıya çok ünlü bir ismin getirileceği kulübe yakın çevreler taraından açık bir şekilde dillendirilmeye başlandı. Ancak Yıldırım, bu çok ünlü isimle ilgili olarak ser verip sır vermiyor. Bunun sebebi olarak da Dünya Kupası'nın bitimine kadar yabancı bir federasyonla sözleşmesinin bulunması gösteriliyor.