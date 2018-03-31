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  1. Kartal'ın gözü süper ikilide
  2. Savaş, mücadele et asla pes etme

Nerede kalmıştık

Şampiyonluk yarışı iki haftalık aranın ardından alev alacak. 4 takımın kapışması nefesleri kesecek

Nerede kalmıştık
Süper Lig'de milli aranın ardından şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam edecek... Son yılların en çekişmeli şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve F.Bahçe mutlu sona ulaşmak için kıyasıya mücadele edecek. Son 8 haftalık mücadele birbirinden renkli mücedelelere sahne olacak...

GALATASARAY'IN İŞİ DAHA ZOR
Lider G.Saray yarın evinde Trabzon ile mücadele edecek. Fatih Terim'in askerleri, zorlu mücadelede 3 puanı kazanarak yara almak istemiyor. Trabzon da UEFA Avrupa Ligi için kazanmak zorunda.

BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER
Lider G.Saray'ın 1 puan gerisinde olan Başakşehir ise Clichy, Çaiçara ve Mossoro'dan yoksun olarak yarın Akhisar'a konuk olacak. Son lig maçında 'e kaybeden ise bugün Alanya'yı ağırlıyor.

F.BAHÇE ZORLU DEPLASMANDA
Kartal, Alanyaspor'dan sonra Göztepe'yi ağırlayacak. Hedef iki maçta 6 puan. Zirvenin 6 puan gerisindeki F.Bahçe, pazartesi günü Kayseri ile deplasmanda karşılaşacak. Kanarya da kayıp istemiyor.
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