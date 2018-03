Süper Lig'de son 8 haftaya lider Galatasaray'ın 4, Başakşehir'in ise 1 puan gerisinde 3. sırada giren Beşiktaş'ta hedef kalan tüm maçları kazanmak... Bu akşam Alanyaspor'u konuk edecek olan Siyah-Beyazlılar'da kritik haftalar öncesi tüm gözler Anderson Talisca ve Ryan Babel'e çevrilmiş durumda.



TAKIMIN YILDIZLARI FORMSUZ

Takımın önemli isimlerinden Quaresma'nın cezalı, Love, Negredo, Oğuzhan ve Lens'in formsuz olması nedeniyle herkes umudunu Talisca ve Babel'e bağladı. İki yıldız da son haftalarda bir hayli formda.



DOLMABAHÇE'DE COŞUYOR!

Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 38 maçta 16 gol atıp 4 asist yapan Talisca takımın en büyük hücum silahı. Genç yıldız özellikle ligin ikinci yarısında Vodafone Park'taki maçlarda müthiş oynuyor.



BABEL FORMDA VE MORALLİ

Babel 36 maçta 11 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Hollanda formasıyla Portekiz ağlarını sarsan tecrübeli yıldız çok moralli. Anderson Talisca ve Babel'in performansı belki de takımın kaderini belirleyecek.