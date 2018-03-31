;
Yol Durumu
  1. Altyapıya mega proje
  2. Nerede kalmıştık

'ın gözü süper ikilide

Quaresma’nın cezası, , Love, Oğuzhan ve Lens gibi yıldızların da formsuz olması nedeniyle herkes gözünü ve Babel’e çevirdi. Kalan 8 maçlık kritik süreçte bu ikilinin performansı çok büyük bir önem taşıyor...

Kartalın gözü süper ikilide
Süper Lig'de son 8 haftaya lider Galatasaray'ın 4, Başakşehir'in ise 1 puan gerisinde 3. sırada giren Beşiktaş'ta hedef kalan tüm maçları kazanmak... Bu akşam Alanyaspor'u konuk edecek olan Siyah-Beyazlılar'da kritik haftalar öncesi tüm gözler Anderson Talisca ve Ryan Babel'e çevrilmiş durumda.

TAKIMIN YILDIZLARI FORMSUZ
Takımın önemli isimlerinden Quaresma'nın cezalı, Love, Negredo, Oğuzhan ve Lens'in formsuz olması nedeniyle herkes umudunu Talisca ve Babel'e bağladı. İki yıldız da son haftalarda bir hayli formda.

DOLMABAHÇE'DE COŞUYOR!
Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 38 maçta 16 gol atıp 4 asist yapan Talisca takımın en büyük hücum silahı. Genç yıldız özellikle ligin ikinci yarısında Vodafone Park'taki maçlarda müthiş oynuyor.

BABEL FORMDA VE MORALLİ
Babel 36 maçta 11 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Hollanda formasıyla Portekiz ağlarını sarsan tecrübeli yıldız çok moralli. Anderson Talisca ve Babel'in performansı belki de takımın kaderini belirleyecek.
Etiketler: , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar