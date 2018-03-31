Kartal'ın gözü süper ikilide
Quaresma’nın cezası, Negredo, Love, Oğuzhan ve Lens gibi yıldızların da formsuz olması nedeniyle herkes gözünü Talisca ve Babel’e çevirdi. Kalan 8 maçlık kritik süreçte bu ikilinin performansı çok büyük bir önem taşıyor...
TAKIMIN YILDIZLARI FORMSUZ
Takımın önemli isimlerinden Quaresma'nın cezalı, Love, Negredo, Oğuzhan ve Lens'in formsuz olması nedeniyle herkes umudunu Talisca ve Babel'e bağladı. İki yıldız da son haftalarda bir hayli formda.
DOLMABAHÇE'DE COŞUYOR!
Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 38 maçta 16 gol atıp 4 asist yapan Talisca takımın en büyük hücum silahı. Genç yıldız özellikle ligin ikinci yarısında Vodafone Park'taki maçlarda müthiş oynuyor.
BABEL FORMDA VE MORALLİ
Babel 36 maçta 11 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Hollanda formasıyla Portekiz ağlarını sarsan tecrübeli yıldız çok moralli. Anderson Talisca ve Babel'in performansı belki de takımın kaderini belirleyecek.
Etiketler: süper lig , Başakşehir , Galatasaray , Alanyaspor , Talisca , Negredo , Kartal , Beşiktaş
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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