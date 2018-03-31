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Beşiktaş'a şok! Yıldız oyuncu sakatlandı

Beşiktaş'ta sakatlanan Talisca, sedyeyle oyundan çıktı. Yerine Vagner Love girdi.

Beşiktaşa şok! Yıldız oyuncu sakatlandı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesinde Anderson Talisca, 85.dakikada sakatlanarak yerini Vagner Love'a bıraktı.

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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 21:03
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