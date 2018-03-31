Galatasaray'ın 2018 yılı olağan mali genel kurulu bugün gerçekleşti. Lütfi Kırdar Kongre Salonu'ndaki toplantıda üyeler arasında kavga çıktı.



Kavga nedeniyle toplantıya 5 dakika ara verildi.



YUMRUKLU SALDIRI

Galatasaray genel kurulunda üyelerden biri, birkaç hafta önce görevinden ayrılan mağazacılık müdürü Ali Öğüdücü'ye 'yalan söylüyorsun' diyerek yumrukla saldırıda bulundu.





ORTALIK KARIŞTI

Başkan adaylarından Ali Fatinoğlu'nun konuşması sırasında kendisine cevap hakkı doğan Ali Öğüdücü söz almak istedi. Ali Öğüdücü konuşması sırasında stokların eritildiğini söylediğinde biri kadın iki üye 'yalan söylüyorsun' diyerek kürsüye doğru bağırdı. Öğüdücü, "Siz de burada konuşabilirsiniz" diye cevap verdi. Öğüdücü konuşması bittikten sonra bağıran kişilerin tarafına gittiğinde Öğüdücü kürsüdeyken bağıran şahıslardan erkek olanı Ali Öğüdücü'ye yumruk savurdu. Daha sonra birkaç dakikalığına ortalık karıştı ve kurula 5 dakikalığına ara verildi..

BAŞKAN CENGİZ'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan olayların ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kürsüye geldi ve konuşma yapıyor. Cengiz "Kızgın da olsanız lütfen efendiliğinizi Galatasaray'a yakışan şekilde muhafaza edin. Burası kavgaların fiziki müdahalelerin yeri değil. Lütfen sakin olun, lütfen. Öfkenizi kontrol edin. Kontrolsüz öfke kaos yaratır. Bizi birbirimize düşürür. Lütfen kim olursanız olun birbirinize saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahçup etmeyin" dedi