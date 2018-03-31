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Dolmabahçe'de Talisca fırtınası

'in 27. haftasında , Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Dolmabahçede Talisca fırtınası
'in 27. haftasında , Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın tek golü 29. dakikada Anderson Talisca'dan geldi. Takımının tek golünü atan Talisca daha sonra sakatlanarak yerini Vagner Love'a bıraktı
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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 17:59
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