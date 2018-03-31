Salah'a 1 milyon oy çıktı!

1990'dan beri ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak olan Mısır'ın milli futbolcusu Mohamed Salah, bu başarının kilit isimlerinden biri oldu ve ülkesinde kahraman gibi karşılandı.

Liverpool'da sergilediği başarılı performansla da adından söz ettiren başarılı futbolcu, ülkesinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmamasına rağmen oyların yüzde 5'ini aldı.

Mirror'un haberine göre seçmenlerin aday olan Moussa Mustafa Moussa ve Abdel Fattah Al Sisi'nin isimlerinin üzerini çizip oy verdikleri kağıda "Mo Salah" yazdıkları görüldü. Al Sisi'nin oyların yüzde 92'sini alarak kazandığı seçimle ilgili The Economist dergisinin verdiği bilgiye göre, Salah için yaklaşık 1 milyon oy kullanıldı.

25 yaşındaki futbolcu Mısır formasıyla çıktığı 55 maçta 33 gol atarken bu sezon Liverpool ile 41 maçta 36 gol atma başarısı gösterdi.