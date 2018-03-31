Cengiz: Allah bizi bir daha factoring firmalarının eline düşürmesin

Başkan Cengiz'in açıklamalarından satır başları;

Maliyeti yapan eski yönetim, denetlemeyi yapan eski yönetim. sunumu yapan yeni yönetim. Bizim hiçbir endişemiz yok

Benim başkan olarak sizden ricam, Galatasaray asaletine yakışır şekilde hitaplarda bulunmamız, mümkünse konuşmacıyı sabırla dinlemeniz

291 milyon TL'lik bir nakit girişi sağladık. Sermaye artımını tamamladık. Kasım ayında eski yönetim tarafından başvuru yapılmıştı. Kendilerine teşekkür ederim

Futbolcu kira ve satışlarından 72 milyon TL gelir sağladık. Bunun tabii ki çoğunluğu N'Diaye'den

Boş olan locanın 21 tanesi satıldı, her gün de satılıyor. Hiç maça gelmeyen, bilet almayan taraftar; bilet alıyor, loca alıyor. Biz taraftarın sesi olduk, yansıması olduk. Ben aciz bir Galatasaraylıyım, bugün varım yarın yokum. Ama müthiş bir ayağa kalkış oldu

Biz ne kendimizi yükseltmek, ne de eski yönetimi küçültmek istemiyoruz. Biz Ali Sami Yen'in yansımasıyız

Toplam nakit çıkışlarımız 287 milyon TL olarak gerçekleşti

Futbola önem verdik. 30'a yakın futbolcuya 95 milyon TL ödeme yaparak temiz kağıdı aldık. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Basketbolculara hala borcumuz var, transfer yasağımız da duruyor

Basketçi kardeşlerim kızmasın, şubeye üvey evlat muamelesi yaptık. Futbolcu ödemelerini gerçekleştirdik. Mecburen futboldaki transfer yasağımızı kaldırdık. Basketbolu halledeceğiz

Biz nasıl bir duruma girdik ki; factoring firmaları bizi tehdit etti. "Çekinizi yazdırırız" dediler. Allah bizi factoring firmalarının eline düşürmesin

2 ayda 21.5 milyon TL'lik faizsiz, tefecisiz gelir elde ettik. Bunu kimler sağladı, sizler sağladınız, taraftarlar sağladı. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum

Gomis'in imza töreninde buz gibi havada çoluğunu çocuğunu bebesini almış kilometrelerce kuyruk yapıldı. Böyle bir ruhu bulamazsın. Bu ruh bir tek Kurtuluş Savaşı'nda oldu

Gomis çok karakterli bir çocuk. Kimseyi kırmadı ve tek tek taraftarların ürünlerini imzaladı

Cebindeki son parasıyla atkı alan, askeri ücretle çalıştığı halde kombine alan taraftarın ben haklarını savunmak için elimden gelen her şeyi yaparım

Eğer Galatasaray gücünün yarısını sahaya dökse kimse karşısında duramaz. Diğer kulüplerimizde de öyle. Ne Barcelona ne Real Madrid ne Manchester United. Hangi takım deplasman tribününü dolduruyor. Biz UEFA'ya bunu anlattık, böyle bir Galatasaray var karşılarında

Ben bu FIFA'yı da anlamıyorum. 15 gün ara veriyorlar, evde hanımınla mı kavga edersin, başka bir şey mi yaparsın

Böyle bir taraftar yok. Saatlerce kaç bin kişi soğuk havada meşalelerle Galatasaray'ın antrenmanını izledi. Bunu yapan Fatih Terim'dir

Bana defalarca proje diyorlar, proje sizsiniz değerli arkadaşlar. Günde en az 500 sayfa okuyorum, Galatasaray'ı geçmişinden bugüne yakalayabilmek için

12 resmi ziyaret yaptık. Tamam Galatasaray'ı doğrudan ilgilendiren konulardı. 6 bakan, 6 belediye reisi ziyaret ettik

Adnan Polat ile görüştüm. "Ben iade-i itibar istemiyorum. Ben özür de dilemem." dedi. Ben Galatasaray'daki bu kırgınlığın bitmesini istiyorum ve Adnan Polat başkanımızın aramıza katılmasını istiyorum. Adnan başkanımızın da locasını yenilemesini diliyorum

UEFA, Türkiye'yi kazanmak istiyor. Galatasaray'ın büyüklüğünün peşinde. UEFA, Galatasaraysız bir organizasyon yapmak istemiyor. Sanırım, UEFA böyle futbolla yatıp, futbolla kalkan Galatasaray'ı cezalandırmayacaktır

Ben buradan size şunu söylüyorum. Bunu yapamazsan istifa edeceğim. Biz yönetim olarak UEFA'ya verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getireceğiz. Ve her aşamada siz değerli Galatasaray üyelerini bilgilendireceğiz