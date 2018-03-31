;
Yol Durumu
  1. Cengiz: Allah bizi bir daha factoring firmalarının eline düşürmesin

, 'yu fırçaladı!

Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü , başkan 'ı kızdırdı."Yetiştirme taraftar" açıklamaları nedeniyle tepki alan Uslu, Yıldırım'ın yeniden başkan adayı olduğu toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bunu gören Yıldırım, adeta çıldırdı.

Etiketler: , ,
  • 31 Mart 2018, Cumartesi 11:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar