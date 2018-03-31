Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, başkan Aziz Yıldırım'ı kızdırdı."Yetiştirme taraftar" açıklamaları nedeniyle tepki alan Uslu, Yıldırım'ın yeniden başkan adayı olduğu toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bunu gören Yıldırım, adeta çıldırdı.
Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu'yu fırçaladı!
Etiketler: Aziz Yıldırım , Mahmut Uslu , Fenerbahçe
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