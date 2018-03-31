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  1. 20 yıl öncesinden daha heyecanlıyım

La Liga'da Emre Mor depremi!

Kariyerini İspanya'da sürdüren Emre Mor, ona inananları hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. La Liga'da Celta Vigo forması giyen genç yıldız Emre Mor, milli takım arasından önce Malaga maçının kadrosuna alınmamıştı. Bu maçtan sonra, bu hafta da Athletic Bilbao maçının kadrosunda da kendisine yer bulamadı.

  • 31 Mart 2018, Cumartesi 10:36
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