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20 yıl öncesinden daha heyecanlıyım

Adaylığını açıklarken coşkulu bir konuşma yapan Yıldırım, “20 yıl öncekinden daha heyecanlıyım. için bir ömür verdim. Bir ömür daha veririm” dedi

20 yıl öncesinden daha heyecanlıyım
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dün Çırağan Palace Kempinski'de düzenlediği bir basın toplantısıyla 3 Haziran'daki genel kurulda aday olduğunu resmen açıkladı. Toplantıda Yıldırım son derece heyecanlı ve coşkulu açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "20 yıl önceki heyecanımdan daha fazla heyecanlıyım. Fenerbahçe için bir ömür verdim, bir ömür daha veririm" dedi.

GÜÇLENİNCE HAREKETE GEÇTİLER
3 Temmuz sürecinden ve FETÖ kumpasından sıkça vurgularda bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: gün geçtikçe güçlenince, Fenerbahçe ve diğerleri söylemiyle kutuplaştırıldı. Denizli'de kaybettiğimiz şampiyonlukla bu durum ayyuka çıktı.

FENERBAHÇE'Yİ ELE GEÇİREMEDİLER
Bursa'ya şampiyonluğu kaybettik sonra yine şampiyon olduk. Tarihimizin en iyi dönemimizde hain kumpas ile 3 Temmuz süreciyle karşı karşıya geldik. Bu kumpasla ilk karşı karşıya gelen Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi ele geçirmek istediler.

CAMİANIN YÜZÜNÜ YERE DÜŞÜRMEDİK
Onlar, Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dır sandılar. Yanıldılar, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ibaretti. Bunu bilen Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe Cumhuriyeti yıkılamaz diyerek kurulan tuzakların yüzüne tükürdüler. Biz de camianın yüzünü yere düşürmedik.
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