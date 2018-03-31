20 yıl öncesinden daha heyecanlıyım

FenerbahçeBaşkanı Aziz Yıldırımdün ÇırağanPalace Kempinski'de düzenlediğibir basın toplantısıyla3 Haziran'daki genelkurulda aday olduğunu resmenaçıkladı. ToplantıdaYıldırım son derece heyecanlıve coşkulu açıklamalardabulundu. Yıldırım,"20 yıl önceki heyecanımdandaha fazla heyecanlıyım.Fenerbahçeiçin bir ömür verdim, birömür daha veririm" dedi.
GÜÇLENİNCE HAREKETE GEÇTİLER 3 Temmuz sürecinden ve FETÖ kumpasından sıkça vurgularda bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: Fenerbahçe gün geçtikçe güçlenince, Fenerbahçe ve diğerleri söylemiyle kutuplaştırıldı. Denizli'de kaybettiğimiz şampiyonlukla bu durum ayyuka çıktı.
FENERBAHÇE'Yİ ELE GEÇİREMEDİLER Bursa'ya şampiyonluğu kaybettik sonra yine şampiyon olduk. Tarihimizin en iyi dönemimizde hain kumpas ile 3 Temmuz süreciyle karşı karşıya geldik. Bu kumpasla ilk karşı karşıya gelen Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi ele geçirmek istediler.
CAMİANIN YÜZÜNÜ YERE DÜŞÜRMEDİK Onlar, Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dır sandılar. Yanıldılar, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ibaretti. Bunu bilen Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe Cumhuriyeti yıkılamaz diyerek kurulan tuzakların yüzüne tükürdüler. Biz de camianın yüzünü yere düşürmedik.
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