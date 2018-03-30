50'den fazla maçta şike yaptığı belirtilen Skenderbeu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada UEFA'nın böyle bir karar vermesinin beklendiği belirtilirken, kurumda kurumsal bağımsızlık ilkesi ve tarafların haklarının güvence altına alınması konusunda ciddi eksiklikler bulunduğu iddia edildi.

ÇOK AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILDI

UEFA'dan Skenderbeu kulübüne rekor ceza geldi. Hatırlanacağı üzere 2 yıl önce UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'la aynı grupta yer alan ve bu sezon sonunda şike gerekçesiyle 1 yıl Avrupa'dan men edilen Arnavutluk temsilcisi Skenderbeu son derece ağır bir cezaya çarptırıldı.

10 YIL MEN VE ŞAMPİYONLUK İPTAL

UEFA'nın Skenderbeu'nun Avrupa müsabakalarından 10 yıllığına men edilmesi ve bir milyon euroluk disiplin cezasına çarptırılmasına karar verdiği duyuruldu. Ayrıca kulübün 2015-2016 yılındaki lig şampiyonluğu geri alındı ve ligde eksi 12 puan silme cezası da verildi.

UEFA AÇIKLAMASI

Kulübün örnek teşkil eden çalışmalarının korunması için tek yolun, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ve İsviçre Yüksek Federal Mahkemesine başvurmak olduğu kaydedilen açıklamada, UEFA'nın sportif adaletinin kurumun ve ortaklarının özel çıkarlarına hizmet ettiğinin açık olduğu öne sürüldü.

Adaletin, Skenderbeu'nun masumiyetini göstereceğine ve UEFA'nın "absürt" kararını düşüreceğine inanıldığı bildirilen açıklamada, UEFA'nın bu süreçle sadece takımın itibar ve bütünlüğüne zarar verdiği ifade edildi.