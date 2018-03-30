Aziz Yıldırım adaylığını resmen açıkladı

Aziz Yıldırım'ın konuşmasından başlıklar:

Göreve 1998 senesinin şubat ayında geldiğimizde, karşımızda çok parçalı, dağınık bir camia vardı. Bugün, 20 yıl önceki heyecanımdan daha fazla heyecanlıyım. Yeni bir döneme başlayacağımız için. Fenerbahçe için bir ömür verdim, bir ömür daha veririm

İlk olarak gerekli ekonomik tedbirleri aldıktan sonra tesisleşme hamlesine başladık. İstedik ki sarı lacivert yürekli taraftarlarımız en iyi şartlarda, en güzel tesislerde, en modern statta takımını desteklesin

Ezeli rakiplerimizin hegemonyasını 'Efsane geri döndü' söylemiyle 2000-2001 sezonu şampiyonluğuyla son verdik. Denizli'de kaybettiğimiz şampiyonlukla ayyuka çıktı. Ardından 100. yıl şampiyonluğumuz ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finaliyle birlikte yatırımlarımızın meyvesini Avrupa'da da almaya başladık

Bilmiyorlardı ki Fenerbahçe, Aziz Yıldırım değildir. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ibarettir.

Hain kumpas ile 3 Temmuz süreciyle karşı karşıya geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nden önce bu kumpasla ilk karşı karşıya gelen Fenerbahçe oldu. Atatürk'ün Cumhuriyeti ile birlikte Fenerbahçe'yi ele geçirmek istediler. Onlar zannetti ki, Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dır. Savcı "eklemek istediğin bir şey var mı" diye sorduğunda "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" diyerek Fenerbahçelilerin yüzünü düşürmedik

Amatör branşlara en çok yatırım yapan kulüp oldu. Kadınlarda Avrupa Şampiyonu olduk, Erkek basketbolda 3 yıl final-four'a kaldık. Geçen yıl şampiyon olarak bunu taçlandırdık.

Aziz Yıldırım bunları neden mi anlattı? Çünkü Aziz Yıldırım'ın hayatı Fenerbahçe'dir. Birliktelik için, ruhumuz bir olsun diyerek onurla ve gururla adaylığımı ilan ediyorum. Unutmayın aslolan Fenerbahçe'dir. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.