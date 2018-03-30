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  1. Beşiktaş Q7'nin alternatifini Süper Lig'de buldu

, Quaresma'nın alternatifini buldu

Sezon sonu Quaresma'yı elden çıkarmak isteyen , alternatif ismi belirledi.

Son dönemde kadrosuna kattığı dünya yıldızları ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük başarı yakalayan 'ın hedefindeki yeni isim formasını giyen ...

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  • 30 Mart 2018, Cuma 08:19
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