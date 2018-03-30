Son dönemde kadrosuna kattığı dünya yıldızları ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük başarı yakalayan Beşiktaş'ın hedefindeki yeni isim Sivasspor formasını giyen Robinho...
Beşiktaş, Quaresma'nın alternatifini buldu
Sezon sonu Quaresma'yı elden çıkarmak isteyen Beşiktaş, alternatif ismi belirledi.
Etiketler: Jeremain Lens , Ricardo Quaresma , Beşiktaş , Sivasspor , robinho
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