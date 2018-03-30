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Silahlı başkana 3 yıl men

Belinde silahla sahaya giren Başkanı ’e Federasyonu, 3 yıl men cezası verdi

Silahlı başkana 3 yıl men
Yunanistan'da takımının AEK ile oynadığı karşılaşmada belinde silahla sahaya giren PAOK Başkanı Ivan Savvidis 3 yıl futboldan men edildi... Ayrıca maç 3-0 'nin lehine tescil edilirken 'a 3 puan silme ve 63 bin Euro da para cezası verildi. 3 maç seyircisiz oynama cezası alan PAOK önümüzdeki sezon için de -2 puan silme cezası aldı.
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