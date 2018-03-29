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'den 'da kritik zafer

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Doğuş 29. hafta müsabakasında deplasmanda 'nın ekibini 64-72 mağlup etti

Fenerbahçeden Rusyada kritik zafer

'nın başkenti 'daki Mytishchi Spor Salonu'ndaki maçı sarı lacivertliler 8 sayı farkla 73-64 kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, galibiyet sayısını 21'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. 13. mağlubiyetini alan Rus ekibi 6. sırada yer alıyor.

Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 71-67 yenmişti.

Avrupa Ligi tarihinde iki takım 8. kez karşı karşıya geldi. 8 maçta Fenerbahçe'nin 7 'nin 2 galibiyeti bulunuyor.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 20:43
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