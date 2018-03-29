Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'ndaki maçı sarı lacivertliler 8 sayı farkla 73-64 kazandı.
Sarı-lacivertli ekip, galibiyet sayısını 21'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. 13. mağlubiyetini alan Rus ekibi 6. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 71-67 yenmişti.
THY Avrupa Ligi tarihinde iki takım 8. kez karşı karşıya geldi. 8 maçta Fenerbahçe'nin 7 Khimki'nin 2 galibiyeti bulunuyor.
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