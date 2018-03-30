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  1. Cimbom'da rota Moutinho

bedavaya geliyor


Sambacıyı kadrosunda tutabilmek için 21 milyon Euro'luk bonservis maliyetini göze alan , oyuncunun net cevap vermemesi üzerine B planını hazırladı. Hedefteki isim ise 'nin serbest bıraktığı Fransız yıldız
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  • 30 Mart 2018, Cuma 04:15
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