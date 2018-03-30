Beşiktaş Q7'nin alternatifini Süper Lig'de buldu

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Son dönemde kadrosuna kattığı dünya yıldızları ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük başarı yakalayan Beşiktaş'ın hedefindeki yeni isim Sivasspor formasını giyen Robinho...
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