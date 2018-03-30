NBA'de Philadelphia 76ers'te forma giyen milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın, FETÖ'cü Enes Kanter'e yaptığı blok dün gündemi sarsmıştı. İlyasova yaptığı blok hareketin videosunu Instagram hesabından da paylaştı.
Kanter'e tokadı bastı, sosyal medyadan paylaştı!
FETÖ'cü Enes Kanter'e yaptığı blokla rezil eden Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Etiketler: Enes Kanter , Ersan İlyasova , FETÖ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.