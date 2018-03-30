;
Yol Durumu
  1. Aziz Yıldırım adaylığını resmen açıkladı

Kanter'e tokadı bastı, sosyal medyadan paylaştı!

'cü 'e yaptığı blokla rezil eden Milli basketbolcumuz , o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kantere tokadı bastı, sosyal medyadan paylaştı!

NBA'de Philadelphia 76ers'te forma giyen milli basketbolcumuz 'nın, 'cü 'e yaptığı blok dün gündemi sarsmıştı. İlyasova yaptığı blok hareketin videosunu Instagram hesabından da paylaştı.

Etiketler: , ,
  • 30 Mart 2018, Cuma 11:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar