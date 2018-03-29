Vardır bir Bild'iği

Almanya önceki gün oynadığı hazırlık maçında Brezilya'ya evinde 1-0 kaybetti. Bu mağlubiyet alman medyasında geniş yer buldu. En ilginç manşeti ise Fussball Bild Gazetesi attı. Gazete, Dünya Kupası'ndaki7-1'lik Brezilya galibiyetini hatırlattı ve "Skor 7-2 oldu" manşetini atarak okuyucularını şaşırttı
FUTBOLSEVERLER ÇOK BEĞENDİ Bu manşet, sosyal medyadaki futbolseverlerin dikkatini çekti. Taraftarların tepkileri, "Çok güzel manşet. Futbolcularına yenilgi sonrasında bile sahip çıkmışlar. Örnek olacak bir manşet. Harika" şeklindeydi.
22 MAÇLIK SERİLERİ SONA ERDİ Öte yandan Almanlar, böylelikle Euro 2016 yarı finalindeki Fransa maçının ardından ilk mağlubiyetini yaşadı ve 22 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı. Brezilya ise Dünya Kupası öncesi moral kazandı.
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