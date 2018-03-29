Kenardan gelip 28 dakika süre alan Ersan İlyasova smaca giden FETÖ'cü Enes Kanter'i arkadan gelip yaptığı blokla rezil ederek yere serdi.
Milli yıldız İlyasova'dan FETÖ'cü Kanter'e tokat
Etiketler: Ersan İlyasova , Enes Kanter , FETÖ
Kenardan gelip 28 dakika süre alan Ersan İlyasova smaca giden FETÖ'cü Enes Kanter'i arkadan gelip yaptığı blokla rezil ederek yere serdi.
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