;
Yol Durumu
  1. Fenerbahçe'de büyük revizyon

Milli yıldız İlyasova'dan 'cü Kanter'e tokat

Etiketler: , ,
  • 29 Mart 2018, Perşembe 11:47
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar