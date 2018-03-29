FIFA, bu yaz düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak 36 hakem ve 63 yardımcı hakemi açıkladı.



Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak.



Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de görev yapan hiçbir hakemin, Dünya Kupası'nda görev yapmayacak olması ise dikkat çekti.



