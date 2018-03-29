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  1. 450 üniversiteli yelken açacak

'nda düdük çalacak

'da bu yaz düzenlenecek olan 2018 'nda görev alacak hakemler belli oldu. 'nın açıkladığı listede da var.

Cüneyt Çakıra tarihi görev!

, bu yaz düzenlenecek 2018 'nda görev alacak 36 hakem ve 63 yardımcı hakemi açıkladı.

, Kupası'nda görev alacak.

Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de görev yapan hiçbir hakemin, Dünya Kupası'nda görev yapmayacak olması ise dikkat çekti.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 17:00
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