Sezon sonunda büyük bir değişime gitme kararı alan Fenerbahçe, kadroda buluna birçok isimle yollarını ayıracak. Yeni sezon için büyük bir rotasyon planı hazırlayan sarı lacivertli yönetimin gönderilecekler listesinde yer alan isimler şöyle...
Fenerbahçe'de büyük revizyon
Etiketler: Ozan Tufan , Aykut Kocaman , Volkan Demirel , Luis Neto , Beşiktaş , Fenerbahçe , transfer
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