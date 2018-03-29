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'de büyük revizyon

Sezon sonunda büyük bir değişime gitme kararı alan , kadroda buluna birçok isimle yollarını ayıracak. Yeni sezon için büyük bir rotasyon planı hazırlayan sarı lacivertli yönetimin gönderilecekler listesinde yer alan isimler şöyle...

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 11:31
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