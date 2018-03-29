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Gerçek bir peri masalı

Ülkesindeki öncesinde kaldırımları boyayan 20 yaşındaki Jesus, maçında galibiyet golünü attı

Gerçek bir peri masalı
Onun hikayesi tam bir peri masalı... Gabriel Jesus, Brezilya Milli Takımı'nın 20 yaşındaki santrforu... Önceki gün Almanya ile oynanan hazırlık maçında takımının tek golüne imza atarak medyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. Genç yıldız, bundan tam 4 yıl önce Brezilya'daki öncesinde kaldırımları boyuyordu. Dipten zirveye gerçek bir başarı öyküsü...



'nın santrforu , 'ya attığı golle ülkesinde bir anda gündem oldu.
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