Gerçek bir peri masalı

; 21 / 14 21 / 13 7 / 5 19 / 5 16 / 9 13 / 9 11 / 9 17 / 14 16 / 4 18 / 12 18 / 10 11 / 6 10 / 8 19 / 9 14 / 8 8 / 6 18 / 11 13 / 6 8 / 5 10 / 5 11 / 8 12 / 6 11 / 8 10 / 7 11 / 10 20 / 7 10 / 8 14 / 4 21 / 11 20 / 10 15 / 6 7 / 5 20 / 10 12 / 10 19 / 10 14 / 8 18 / 12 25 / 13 9 / 5 21 / 15 11 / 7 17 / 11 16 / 11 10 / 7 15 / 10 17 / 6 8 / 5 19 / 10 12 / 9 12 / 3 15 / 9 18 / 12 10 / 7 15 / 10 6 / 5 21 / 11 16 / 9 20 / 15 14 / 7 16 / 8 15 / 9 15 / 8 11 / 9 20 / 13 15 / 11 9 / 6 11 / 9 20 / 14 10 / 8 16 / 9 22 / 15 17 / 14 11 / 5 16 / 12 13 / 11 20 / 7 7 / 6 16 / 7 12 / 8 13 / 8 10 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İçel İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Onun hikayesi tam bir peri masalı... Gabriel Jesus, Brezilya Milli Takımı'nın 20 yaşındaki santrforu... Önceki gün Almanya ile oynanan hazırlık maçında takımının tek golüne imza atarak medyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. Genç yıldız, bundan tam 4 yıl önce Brezilya'daki Dünya Kupası öncesinde kaldırımları boyuyordu. Dipten zirveye gerçek bir başarı öyküsü... Brezilya Milli Takımı'nın santrforu Gabriel Jesus, Almanya'ya attığı golle ülkesinde bir anda gündem oldu.
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