Galatasaray-Trabzonspor maçı Aydınus'un

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak haftanın önemli maçını Fırat Aydınus yönetecek.



Süper Lig'de 27. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:



Yarın:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan



31 Mart Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek



1 Nisan Pazar:

13.30 Göztepe-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus



2 Nisan Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk