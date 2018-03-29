;
Yol Durumu
  1. Milli yıldıza Arsenal kancası! Tam 35 milyon €

Bosnalı ismin peşinde

Sezon sonu için çalışmalarını sürdüren , şimdi de Milli Takımı'nda da forma giyen 'i takibe aldı.

Milli maçlar nedeniyle verilen arada scout ekibi boş durmadı. Birçok milli karşılaşmayı izleyen sarı-kırmızılı yetkililer, kulübe isim bildirmeye devam ediyor.

Etiketler: , , , , ,
  • 29 Mart 2018, Perşembe 08:55
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar