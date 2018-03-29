Milli maçlar nedeniyle verilen arada Galatasaray scout ekibi boş durmadı. Birçok milli karşılaşmayı izleyen sarı-kırmızılı yetkililer, kulübe isim bildirmeye devam ediyor.
Galatasaray Bosnalı ismin peşinde
Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şimdi de Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Elvis Saric'i takibe aldı.
Etiketler: Johan Elmander , Fatih Terim , Galatasaray , Bosna Hersek , Elvis Saric , transfer
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