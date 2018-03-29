;
Yol Durumu
  1. Daha önce böyle taraftar görmedim

Milli yıldıza kancası! Tam 35 milyon €

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • 29 Mart 2018, Perşembe 05:07
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar