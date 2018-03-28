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Yine ilk peşinde

Ligin ilk yarısında G.Saray’ın yenilmezlik serisine son veren bu kez de ezeli rakibine TT Stadı’nda ilk mağlubiyeti yaşatmak istiyor

Yine ilk peşinde
Pazar günü lider Galatasaray'la deplasmanda çok önemli bir karşılaşma yapacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer güçlü rakibine yine bir ilki yaşatmak istiyor. İlk yarıda Galatasaray'ın yenilmezlik serisine son veren Trabzonspor bu kez de rakibine bu sezon TT Stadı'nda ilk yenilgiyi tattırmak istiyor. Çalımbay takımına G.Saray'ı adeta ezberletiyor.

İLK 15'E DİKKAT
İdmanlarda duran top çalışmaları ve hızlı hücumlar üzerinde duran tecrübeli hoca, "Galatasaray çok hırslı ve baskılı başlayacak. İlk 15 dakikayı atlatırsak oyunu dengeleriz" uyarısında bulundu.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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