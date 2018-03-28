109 senede yapılandan fazla yatırım yaptık

Beşiktaş Başkanı kulübün 115. yılının olduğunu söyleyerek, “Biz 2012’de göreve geldik. 109 yılda yapılandan daha fazla yatırım yaptık” dedi. Orman üst üste 3. şampiyonluğu istediklerini de vurgulayarak, “Hedefe yine varacağız” diye konuştu.
ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANMALI Taraftarlarınhoşça vakitgeçireceği yerler oluşturmayaçalıştıklarınıifade eden Orman,"Bunlar şampiyonluklataçlandığı zamanbir anlam ifade ediyor.Bizim için en önemlisio" diye konuştu
HEP İLERİYE BAKMAMIZ ŞART Üst üste 3. şampiyonluğu hedeflediklerini söyleyen Orman, "Önümüzde 8 maç var. Şampiyonluk şansımız Beşiktaş'ın önüne gelecek buna inanıyorum. Her zaman ileriye bakmak gerekir" ifadesini kullandı.
BASKETBOL SALONU PROJESİ Nisan ayında restoranları açacaklarını belirten Orman, "Ümraniye'de futbol akadesimine büyük yatırım yapaacğız. Bir de basketbol salonu projesi var. Sponsorluk anlaşması imzalanırsa ona da başlayacağız" dedi.
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