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109 senede yapılandan fazla yatırım yaptık

Başkanı kulübün 115. yılının olduğunu söyleyerek, “Biz 2012’de göreve geldik. 109 yılda yapılandan daha fazla yatırım yaptık” dedi. Orman üst üste 3. şampiyonluğu istediklerini de vurgulayarak, “Hedefe yine varacağız” diye konuştu.

Başkan Fikret Orman iddialı açıklamalarda bulundu... Kulübün 115. yılını yaşadıklarını hatırlatan Orman, "Biz 2012'de göreve geldik. 109 yılda yapılandan daha fazla yatırım yaptık. Projeleri bitirmek istiyoruz. 2 hafta içinde Pendik 1903'ü açacağız. Antalya 1903 açıldı, muhteşemdi" ifadesini kullandı.

ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANMALI
Taraftarların hoşça vakit geçireceği yerler oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Orman, "Bunlar şampiyonlukla taçlandığı zaman bir anlam ifade ediyor. Bizim için en önemlisi o" diye konuştu

HEP İLERİYE BAKMAMIZ ŞART
Üst üste 3. şampiyonluğu hedeflediklerini söyleyen Orman, "Önümüzde 8 maç var. Şampiyonluk şansımız 'ın önüne gelecek buna inanıyorum. Her zaman ileriye bakmak gerekir" ifadesini kullandı.

BASKETBOL SALONU PROJESİ
Nisan ayında restoranları açacaklarını belirten Orman, "Ümraniye'de futbol akadesimine büyük yatırım yapaacğız. Bir de basketbol salonu projesi var. Sponsorluk anlaşması imzalanırsa ona da başlayacağız" dedi.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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