Bir Engin klasiği!

Kariyerini BAL Ligi ekibi Karadeniz Ereğli'de sürdüren Engin Baytar yine uslu durmuyor... Hakeme karşı sportmenliğe aykırı hareketlerde bulunan Engin'e 6 maç ceza verildi. Tecrübeli futbolcu G.Saray forması giyerken Cüneyt Çakır'a saldırmış ve 11 maç ceza almıştı.