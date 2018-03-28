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Bir Engin klasiği!

Bir Engin klasiği!
Kariyerini BAL Ligi ekibi Karadeniz Ereğli'de sürdüren Engin Baytar yine uslu durmuyor... Hakeme karşı sportmenliğe aykırı hareketlerde bulunan Engin'e 6 maç ceza verildi. Tecrübeli futbolcu G.Saray forması giyerken Cüneyt Çakır'a saldırmış ve 11 maç ceza almıştı.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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