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Roma’nın aşkı

İtalyan basını, Roma Sportif Direktörü Monchi ile ’nın menajeri Carlos Leite’nin görüşme yaptığını yazdı

Talisca Roma’nın aşkı
Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca'nın bonservisini almak isteyen Beşiktaş'a İtalya'dan kötü haber geldi. Bir süredir Brezilyalı yıldızı yakından takip eden Roma resmi teklifini yaptı. Çizme basını konusunda yaşanan gelişmelere geniş yer ayırdı.

İTALYAN BASINI DA YAZDI
LA Gazetta Dello Sport, Roma'nın sportif direktörü Monchi ile Talisca'nın menajeri Carlos Leite'nin bir araya geldiğini yazdı. Haberde, görüşmenin oldukça olumlu geçtiği de vurgulandı.

BENFİCA İLE DE GÖRÜŞECEKLER
Roma'nın kısa süre içinde Benfica ile de temasa geçmesi bekleniyor... Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Beşiktaş'ın 1 Haziran'a kadar süresi bulunuyor.

ORMAN: ATAĞIMIZ OLABİLİR!
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da Talisca transferi hakkında konuştu. Orman, "Talisca da bir atağımız olabilir mi, olabilir. Zaten bunun sinyallerini verdik" dedi.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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