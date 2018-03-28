Talisca Roma’nın aşkı

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca'nın bonservisini almak isteyen Beşiktaş'a İtalya'dan kötü haber geldi. Bir süredir Brezilyalı yıldızı yakından takip eden Roma resmi teklifini yaptı. Çizme basını transfer konusunda yaşanan gelişmelere geniş yer ayırdı.
İTALYAN BASINI DA YAZDI LA Gazetta DelloSport, Roma'nınsportif direktörüMonchi ile Talisca'nınmenajeri CarlosLeite'nin biraraya geldiğini yazdı.Haberde, görüşmeninoldukça olumlugeçtiği de vurgulandı.
BENFİCA İLE DE GÖRÜŞECEKLER Roma'nın kısa süre içinde Benfica ile de temasa geçmesi bekleniyor... Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Beşiktaş'ın 1 Haziran'a kadar süresi bulunuyor.
ORMAN: ATAĞIMIZ OLABİLİR! Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da Talisca transferi hakkında konuştu. Orman, "Talisca da bir atağımız olabilir mi, olabilir. Zaten bunun sinyallerini verdik" dedi.
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