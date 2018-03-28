Arjantin dağıldı! Tarihi skor

Dünya Kupası hazırlık kapsamında oynanan maçta İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Lionel Messi sakatlığı sebebiyle oynamadığı mücadelede Arjantin, İspanya'ya 6-1 mağlup oldu.

İspanya, Diego Costa'nın golüyle 12. dakikada öne geçerken 27. dakikada Isco ile farkı 2'ye çıkardı. Arjantin Niolas Otamendi ile 39. dakikada golü buldu ve devreye 2-1'lik İspanya'nın üstünlüğüyle girildi.

İkinci devrede ise goller arka arkaya geldi. Mücadelenin 52. dakikasında Isco, 55. dakikada Alcantara ile skoru 4-1'e getiren İspanya, 73. dakikada Aspas ve 74. dakikada Isco ile skoru 6-1 yaptı.

Lionel Messi, Arjantin'in İspanya'ya 6-1 mağlup olduğu karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kaldı.

ÖNEMLİ HAZIRLIK MAÇLARINDAN SKORLAR

Rusya 1-3 Fransa

Romanya 1-0 İsveç

Belçika 4-0 Suudi Arabistan

Almanya 0-1 Brezilya

Polonya 3-2 Güney Kore

İngiltere 1-1 İtalya