Sabırlı olmak gerekir
Rumen hoca 1 sene içinde elindeki kadroyla iyi sonuç almak istediğini söyleyerek, “Sabırlı olmak gerekir” dedi.
KONUŞMAK YERİNE ÇALIŞMALI
Yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Lucescu, "Çalışmak lazım, Bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. 5 genç ile birşeyler yaratmak hiç kolay olmuyor" ifadesini kullandı.
BURAK&CANER'İ BIRAKMADIM
Burak ve Caner gibi tecrübeli oyuncuları bırakmadığını söyleyen Lucescu, "5-6 yıl beraber oynayabilecek bir takımı düşündüğüm için gençlere daha fazla şans verdim. Tecrübelilere her zaman kapım açık" deiye konuştu.
AKILLI OYUNCULARA İHTİYAÇ VAR
Kendisi için önemli olanın bütün oyuncuların milli takıma gelmek istemesini sağlamak olduğunu dile getiren Lucescu, "Akıllı, istekli ve arzulu oyunculara ihtiyacım var" ifadesini kullandı.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Dün öğlen saatlerinde Karadağ'a giden Milli Takımımız akşam saatlerinde ise maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu'nda son idmanını yaptı. Ay-Yıldızlılar ardından otelde kampa girerek karşılaşma saatini beklemeye başladı.
ROMA'DAKİ 3 AY ÇOK ZORLU GEÇTİ
Cengiz Ünder, Roma'daki ilk 3 ayının çok zorlu geçtiğini söyledi. İtalyanca öğrenince performansının arttığını belirten Cengiz, "Şu anki performansımızı milli takıma yansıtırsak çok iyi olur" ifadesini kullandı.
Etiketler: Mircea Lucescu , milli takım
- 27 Mart 2018, Salı
- Gazete
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