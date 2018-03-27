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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Messi, 'İspanya, Brezilya, Almanya ve Fransa, Dünya Kupası'na daha yakınlar, Arjantin'den daha iyi takımlar' ifadesini kullandı.
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