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  1. U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda

Messi'den flaş açıklaması!

, verdiği röportajda 'nda 'den daha iyi takımlar olduğunu söyledi, favorilerini de açıkladı.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Messi, ', Brezilya, Almanya ve Fransa, 'na daha yakınlar, 'den daha iyi takımlar' ifadesini kullandı.
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  • 27 Mart 2018, Salı 18:26
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