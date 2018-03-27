Elit Tur grubunda 3 maçta 7 puan toplayan U19 Milli Takımımız, 2018 U19 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
FİNLANDİYA'DA MÜCADELE EDECEKLER
Bosna Hersek'i 2-1 mağlup eden U19 Milli Takımımız, 2018 U19 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Elit Tur Grubu'nda 3 maçta 7 puan toplayan Ay-Yıldızlı ekibimiz 2018 U19 Avrupa Şampiyonası'na adını yazdırdı.
Eski Galatasaraylı yıldız Vedat İnceefe'nin çalıştırdığı U19 Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenecek turnuvada boy gösterecek.
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