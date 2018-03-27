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Milli Takımı, 'nda

Elit Tur Grubu'nda 3 maçta 7 puan toplayan , 2018 U19 'na gitmeye hak kazandı.

U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasında

Elit Tur grubunda 3 maçta 7 puan toplayan , 2018 U19 'na gitmeye hak kazandı.

FİNLANDİYA'DA MÜCADELE EDECEKLER
Bosna Hersek'i 2-1 mağlup eden U19 Milli Takımımız, 2018 U19 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Elit Tur Grubu'nda 3 maçta 7 puan toplayan Ay-Yıldızlı ekibimiz 2018 U19 Avrupa Şampiyonası'na adını yazdırdı.

Eski Galatasaraylı yıldız Vedat İnceefe'nin çalıştırdığı U19 Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenecek turnuvada boy gösterecek.

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  • 27 Mart 2018, Salı 17:41
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